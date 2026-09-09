एडीए: फर्जी प्रमाणपत्र से ठेका हथियाने का खेल! दो फर्म तीन साल के लिए डिबार, जांच में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा

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अब मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाकर बी श्रेणी में ठेकेदारी पंजीकरण कराने का मामला सामने आया है। जांच में मामला सामने आने के बाद एडीए प्रशासन ने ठेकेदार को तीन साल के लिए डिबार कर दिया है।ताजगंज निवासी विनोद कुमार कुकरेजा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंजीकरण के लिए मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से जारी तीन अनुभव प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की थीं। महिला ठेकेदार सरिता मिश्रा की फर्म एएस एंटरप्राइजेज के पंजीकरण नवीनीकरण के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद सतर्क एडीए प्रशासन ने जब इन प्रपत्रों का मथुरा से सत्यापन कराया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने मेसर्स हनुमान एंटरप्राइजेज को कोई अनुभव प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं और जमा किए गए सभी दस्तावेज फर्जी हैं। जांच में कूटरचित दस्तावेजों की पुष्टि होते ही एडीए के मुख्य अभियंता ने कड़ा रुख अपनाया।उन्होंने विनोद कुमार कुकरेजा की दोनों फर्मों मेसर्स हनुमान एंटरप्राइजेज और मेसर्स हरे कृष्णा एंटरप्राइजेज को तीन वर्षों के लिए एडीए की सभी निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित (डिबार) कर दिया। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि सभी ठेकेदारों के दस्तावेज की जांच की जा रही है। जिसने भी फर्जीवाड़ा किया होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।