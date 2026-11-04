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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Enactment of the marriage of Krishna and Rukmini during the Bhagavata Katha

Agra News: भागवत कथा में कृष्ण-रुक्मिणी विवाह लीला का मंचन

Wed, 04 Nov 2026 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:20 PM IST
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Enactment of the marriage of Krishna and Rukmini during the Bhagavata Katha
किरावली। अछनेरा के अरुआ खास (ब्राह्मण मोहल्ला) में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कृष्ण-रुक्मिणी विवाह और रासलीला का प्रसंग सुनाया गया। गोवर्धन के कथा व्यास चेतन्य हरि महाराज ने सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। रायभा गांव के प्रधान रवि शर्मा ने कथा व्यास का सम्मान कर 11 हजार रुपये सहयोग राशि और भंडारे के लिए खीर देने की घोषणा की। कार्यक्रम में कौशल किशोर शर्मा, गायत्री शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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