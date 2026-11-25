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जिले में 434 रोजगार सेवक और 1.24 लाख वीबी जी राम जी श्रमिक हैं। मजदूरों को रबी सत्र फसल बोआई के कारण 1 से 20 नवंबर तक वीबी जी राम जी के कार्य बंद रहे। विभाग ने उन दिनों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सप्ताहभर का विशेष रोजगार अभियान शुरू करने का कार्यक्रम बनाया। जो 23 से 30 नवंबर तक चलना प्रस्तावित था।इधर, प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा ने अभियान के शुरू होने से एक दिन पहले ही हड़ताल का एलान कर दिया। रोजगार सेवक कार्य पर नहीं गए। वह वेतनवृद्धि, कैशलेस चिकित्सा योजना, पीएफ सहित अन्य लंबित मांगों को पूरी करने की मांग पर अड़े हैं। इससे श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा और ग्रामीण विकास ठप हो गया है।वीबी जी राम जी योजना से कार्य कराने में रोजगार सेवकों की सबसे बड़ी भूमिका है। उन्हें कार्य कराने की योजना की तैयारी में सहयोग से लेकर मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने तक में भूमिका निभानी पड़ती है। उनके बिना कार्य नहीं हो सकता है। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनमोहन चाहर ने बताया कि रोजगार सेवकों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।