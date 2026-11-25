आगरा मेट्रो अपडेट न्यूज: सुल्तानगंज क्रॉसिंग पर स्टेशन का ढांचा तैयार, यमुना पर पुल का काम तेज
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 01:42 PM IST
सार
आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुल्तानगंज क्रॉसिंग स्टेशन का कॉनकोर्स ढांचा तैयार हो चुका है, जबकि यमुना पर मेट्रो पुल के सभी पाइल और पाइल कैप का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के दूसरे मेट्रो कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुल्तानगंज क्रॉसिंग पर मेट्रो स्टेशन का ढांचा तैयार हो गया है। यहां कॉनकोर्स के लिए क्रॉस आर्म और पाई गर्डर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म के लिए भी तीन स्पैन रखे जा चुके हैं। वहीं, यमुना पर बनने वाले मेट्रो पुल के सभी पाइल और पाइल कैप का निर्माण पूरा हो गया है।
यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि सुल्तानगंज क्रॉसिंग स्टेशन का कॉनकोर्स आकार ले चुका है। यह स्टेशन का वह हिस्सा है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर और जमीनी स्तर से ऊंचाई पर बनाया जाता है। इसके लिए क्रॉस आर्म और पाई गर्डर का निर्माण पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्पैन भी रखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुना पर बनने वाले मेट्रो वायडक्ट के सभी पाइल और पाइल कैप तैयार हो चुके हैं। यहां करीब सात पियर और छह पियर कैप भी निर्मित किए जा चुके हैं।
कमला नगर मेट्रो स्टेशन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहां कॉनकोर्स के लिए चार क्रॉस आर्म रखे जा चुके हैं और अन्य क्रॉस आर्म लगाने का काम जारी है। द्वितीय कॉरिडोर के शेष हिस्से में कुल 313 पियर बनाए जाने हैं। इनमें से 123 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 121 यू-गर्डर और 73 पियर कैप का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि सुल्तानगंज क्रॉसिंग स्टेशन का कॉनकोर्स आकार ले चुका है। यह स्टेशन का वह हिस्सा है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर और जमीनी स्तर से ऊंचाई पर बनाया जाता है। इसके लिए क्रॉस आर्म और पाई गर्डर का निर्माण पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्पैन भी रखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुना पर बनने वाले मेट्रो वायडक्ट के सभी पाइल और पाइल कैप तैयार हो चुके हैं। यहां करीब सात पियर और छह पियर कैप भी निर्मित किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
कमला नगर मेट्रो स्टेशन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहां कॉनकोर्स के लिए चार क्रॉस आर्म रखे जा चुके हैं और अन्य क्रॉस आर्म लगाने का काम जारी है। द्वितीय कॉरिडोर के शेष हिस्से में कुल 313 पियर बनाए जाने हैं। इनमें से 123 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 121 यू-गर्डर और 73 पियर कैप का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन