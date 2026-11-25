विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि सुल्तानगंज क्रॉसिंग स्टेशन का कॉनकोर्स आकार ले चुका है। यह स्टेशन का वह हिस्सा है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर और जमीनी स्तर से ऊंचाई पर बनाया जाता है। इसके लिए क्रॉस आर्म और पाई गर्डर का निर्माण पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्पैन भी रखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुना पर बनने वाले मेट्रो वायडक्ट के सभी पाइल और पाइल कैप तैयार हो चुके हैं। यहां करीब सात पियर और छह पियर कैप भी निर्मित किए जा चुके हैं।कमला नगर मेट्रो स्टेशन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहां कॉनकोर्स के लिए चार क्रॉस आर्म रखे जा चुके हैं और अन्य क्रॉस आर्म लगाने का काम जारी है। द्वितीय कॉरिडोर के शेष हिस्से में कुल 313 पियर बनाए जाने हैं। इनमें से 123 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 121 यू-गर्डर और 73 पियर कैप का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।