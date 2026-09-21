Agra News: हार्टअटैक से गई श्रीनगर में तैनात एजुकेशन हवलदार की जान

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जैतपुर के अनिल सविता की कपड़े की दुकान है। 2 बेटों में राहुल बड़े थे। सुशील छोटा है। पिता अनिल सविता ने बताया राहुल 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के 15 कोर हेड क्वार्टर श्रीनगर में एजुकेशन हवलदार के पद पर तैनात थे। वे पत्नी राधा, बेटी रितिका (6), बेटा शौर्य (2) साथ रहते थे। रविवार सुबह 9 बजे हेड क्वार्टर से फोन पर उन्हें बेटे की हार्टअटैक से जान जाने की सूचना दी गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिर कर अचेत हो गए। मां नीलम भी सुधबुध खो बैठीं। भाई सुशील श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। रविवार देर रात शव आने की उम्मीद है। रविवार को जैतपुर कस्बा शोक में डूबा रहा।वहीं, मृतक एजुकेशन हलवदार के छोटे भाई सुशील ने बताया शनिवार देर शाम भाई से फोन पर बात हुई थी। भाई ने कहा था दाहिनी आंख फड़क रही है। उसे समझाया था चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। रविवार सुबह आंख खुलने के कुछ ही देर बाद भाई की मौत की खबर मिली। उनकी मौत के साथ ही दो मासूमों के सिर से पिता का साया छिन गया है।