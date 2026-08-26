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पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने मंगलवार को सभी एसीपी के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कि यक्ष एप पर अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जाए। समन-नोटिस की तामील की कार्रवाई एप के माध्यम से की जाए। विवेचनाओं का समय पर निस्तारण किया जाए। साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। पूर्व में जेल से रिहा हुए अपराधियों की निगरानी की जाएगी।आईजीआरएस पर मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण समय पर किया जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पाट की पहचान करें। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को बारावफात है। इसके बाद रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार हैं। इसको देखते हुए पुलिस अलर्ट रहे। डीजे लगाने वालों के साथ बैठक करें। तेज आवाज में गाने नहीं बजाए जाएं। आयोजकों और धर्म गुरुओं से बात की जाए।