Agra News: शतरंज में डीपीएस के छात्रों ने दिखाई महारत

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प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग के मुकाबले हुए। अंडर-14 बालिका वर्ग में डीपीएस शास्त्रीपुरम विजेता रहा, जबकि गणेश राम नगर गर्ल्स स्कूल उपविजेता बना। अंडर-19 बालिका वर्ग में भी डीपीएस ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 बालक वर्ग में डीपीएस ने बाजी मारी और कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल उपविजेता रहा।अंडर-19 बालक वर्ग का खिताब सेंट सीएफ एंड्रूज, पीलीपोखर ने जीता, शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज उपविजेता रहा। प्रतियोगिता आगरा जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में संपन्न हुई। मून स्कूल ओलंपिक्स के आयोजक राहुल पालीवाल, संघ के सचिव राणा प्रताप सिंह ने आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। मुख्य निर्णायक एसएनए अक्षय अरोड़ा रहे। निर्णायक मंडल में विवेक राजपूत, राकेश जादौन, उदय शर्मा, नीरज शर्मा और अभिषेक राजपूत शामिल थे। इस अवसर पर सेंट मार्क्स स्कूल के चेयरमैन राजू डेनियल, सेंट एंड्रूज के निदेशक शिवांजल शर्मा, राहुल सागर, बबीता पाठक, मून ओलंपिक्स के निदेशक राजीव दीक्षित, मनीष तिवारी, ताराचंद, नंदी रावत आदि मौजूद रहे।शारदा वर्ल्ड स्कूल में चार खेलों का आयोजनआगरा। मून स्कूल ओलंपिक्स की चार खेलों की प्रतियोगिताएं शारदा वर्ल्ड स्कूल में आयोजित की गईं। फेंसिंग, वुशु, सेपक टकरा और ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने कौशल का प्रदर्शन किया। वुशु की जूनियर बालिका स्पर्धा में बलूनी स्कूल ने दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया।टीआईएसए दूसरे और सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल, कमला नगर तीसरे स्थान पर रहा। वुशु के विभिन्न भार वर्गों में बलूनी स्कूल की पूर्वी व अनिका, सेंट एंड्रूज की तवयाना व आन्या कौशिक, टीआईएसए की तृप्ति और सेंट्रल आगरा पब्लिक स्कूल की आराध्या ने स्वर्ण पदक जीते। टीआईएसए ने 12 अंक के साथ दूसरा और सेंट एंड्रूज ने सात अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में एचडी, एसएमएस समूह के संजय कुमार सिंघल, डॉ. मनीश्वर गुप्ता, पार्षद विकास भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। विद्यालय प्रमुख सत्याकी बनर्जी और उपप्रधानाचार्या नीता रानी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। शारदा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत गुप्ता ने भी शुभकामनाएं दीं।