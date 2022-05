{"_id":"627f43f34a0c376fc163c0ca","slug":"dhaba-operator-shot-and-killed-the-customer-due-to-dispute-over-the-water-bottle-in-kasganj","type":"story","status":"publish","title_hn":"कासगंज में सनसनीखेज घटना: ढाबा संचालक ने ग्राहक की गोली मारकर कर दी हत्या, पानी की बोतल को लेकर हुआ था विवाद ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 14 May 2022 11:23 AM IST