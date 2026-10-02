Agra News: बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग

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जैतपुर के उधन्नपुरा गांव के किसान थान सिंह ने बताया कि 5 बीघा रकबे में छुट्टा मवेशी ने बाजरा की फसल नष्ट कर दी है। गांव के वीरेंद्र, जयपाल, ओमवीर, अंकुश ने बताया कि मेहरा पर सोकर फसल की रखवाली की थी। नींद की झपकी आने पर घुसे मवेशी ने फसल को नष्ट कर दिया है। जैतपुर के अन्य गांवों में भी छुट्टा मवेशियों ने किसानों की बाजरा की फसल नष्ट कर दी है।भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) के जिलाध्यक्ष मोनू शर्मा, भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) के युवा इकाई के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, अन्नदाता किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान ने छुट्टा मवेशी के किसानों की उजाड़ी गई बाजरा की फसल के नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की प्रशासन से की है।