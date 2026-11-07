दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन: रेलवे ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दी राहत, समय सारणी की गई जारी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 08:49 AM IST
सार
दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे झांसी और ललितपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दोनों ट्रेनों का ठहराव आगरा कैंट पर होगा। अनारक्षित स्पेशल ट्रेन नवंबर में छह फेरे लगाएगी, जबकि आरक्षित ट्रेन 10 और 11 नवंबर को चलेगी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है।
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विस्तार
दिवाली और छठ पूजा पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा दी है। झांसी और ललितपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दोनों का ठहराव आगरा कैंट पर होगा। एक अनारक्षित और दूसरी आरक्षित ट्रेन है। इससे आगरा के यात्रियों को दिल्ली के साथ झांसी, ग्वालियर, मुरैना और धौलपुर जाने का भी विकल्प मिलेगा।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 01901-01902 झांसी-हजरत निजामुद्दीन अनारक्षित पूजा स्पेशल छह-छह फेरे लगाएगी। वहीं 01927-01928 ललितपुर-हजरत निजामुद्दीन आरक्षित पूजा स्पेशल एक-एक फेरा लगाएगी।
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आगरा कैंट पर रात 11:10 बजे पहुंचेगी ट्रेन
गाड़ी संख्या 01901 झांसी से 7, 8, 9, 11, 12 और 13 नवंबर को चलेगी। यह रात 11:10 बजे कैंट पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरकर 11:15 बजे रवाना होगी। मथुरा जंक्शन पर रात 12:05 बजे पहुंचकर 12:10 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 3 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 01902 दिल्ली से 8, 9, 10, 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 4:25 बजे चलेगी। कैंट सुबह 9:10 बजे पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी। मथुरा में 8:10 बजे पहुंचकर 8:15 बजे चलेगी। दोपहर 3 बजे झांसी पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 01901 झांसी से 7, 8, 9, 11, 12 और 13 नवंबर को चलेगी। यह रात 11:10 बजे कैंट पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरकर 11:15 बजे रवाना होगी। मथुरा जंक्शन पर रात 12:05 बजे पहुंचकर 12:10 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 3 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 01902 दिल्ली से 8, 9, 10, 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 4:25 बजे चलेगी। कैंट सुबह 9:10 बजे पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी। मथुरा में 8:10 बजे पहुंचकर 8:15 बजे चलेगी। दोपहर 3 बजे झांसी पहुंचेगी।
आरक्षित ट्रेन 10 और 11 नवंबर को
01927 ललितपुर से 10 नवंबर को शाम 5:10 बजे चलेगी। कैंट रात 11:10 बजे पहुंचकर 11:15 बजे रवाना होगी। मथुरा में रात 12:05 बजे पहुंचकर 12:10 बजे चलेगी। 11 नवंबर को सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 01928 दिल्ली से 11 नवंबर को सुबह 4:25 बजे चलेगी। कैंट सुबह 9:10 बजे और मथुरा सुबह 8:10 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन 11 नवंबर को शाम 4:45 बजे ललितपुर पहुंचेगी।
01927 ललितपुर से 10 नवंबर को शाम 5:10 बजे चलेगी। कैंट रात 11:10 बजे पहुंचकर 11:15 बजे रवाना होगी। मथुरा में रात 12:05 बजे पहुंचकर 12:10 बजे चलेगी। 11 नवंबर को सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 01928 दिल्ली से 11 नवंबर को सुबह 4:25 बजे चलेगी। कैंट सुबह 9:10 बजे और मथुरा सुबह 8:10 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन 11 नवंबर को शाम 4:45 बजे ललितपुर पहुंचेगी।