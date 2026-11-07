{"_id":"6aee98d8b8cec9a0a70b7916","slug":"delhi-two-special-trains-announced-for-diwali-and-chhath-puja-check-timings-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेन: रेलवे ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दी राहत, समय सारणी की गई जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



दिवाली और छठ पूजा पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा दी है। झांसी और ललितपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दोनों का ठहराव आगरा कैंट पर होगा। एक अनारक्षित और दूसरी आरक्षित ट्रेन है। इससे आगरा के यात्रियों को दिल्ली के साथ झांसी, ग्वालियर, मुरैना और धौलपुर जाने का भी विकल्प मिलेगा।

Trending Videos

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 01901-01902 झांसी-हजरत निजामुद्दीन अनारक्षित पूजा स्पेशल छह-छह फेरे लगाएगी। वहीं 01927-01928 ललितपुर-हजरत निजामुद्दीन आरक्षित पूजा स्पेशल एक-एक फेरा लगाएगी।





विज्ञापन

विज्ञापन

आगरा कैंट पर रात 11:10 बजे पहुंचेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 01901 झांसी से 7, 8, 9, 11, 12 और 13 नवंबर को चलेगी। यह रात 11:10 बजे कैंट पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरकर 11:15 बजे रवाना होगी। मथुरा जंक्शन पर रात 12:05 बजे पहुंचकर 12:10 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 3 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 01902 दिल्ली से 8, 9, 10, 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 4:25 बजे चलेगी। कैंट सुबह 9:10 बजे पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी। मथुरा में 8:10 बजे पहुंचकर 8:15 बजे चलेगी। दोपहर 3 बजे झांसी पहुंचेगी।





विज्ञापन