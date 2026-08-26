हत्या या हादसा: 10 दिन बाद भी न हुई युवती और बालिका की शिनाख्त, दिल्ली के विशेषज्ञों ने बनाए स्केच; जांच जारी

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पुलिस ने दोनों मृतक की पहचान के लिए 40 ट्रेनों का रिकाॅर्ड खंगाला। इनमें वो ट्रेनें थीं जो 15 अगस्त की रात से 16 अगस्त की शाम तक निकली थीं। युवती और बालिका की इसी बीच किसी ट्रेन से गिरकर मौत होने की आशंका है। हालांकि किसी की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। इससे पुलिस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या मानकर चल रही है।डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई है। इनका रेलवे टीटी से मिलान कराया गया। यह पता किया गया कि किसी डिब्बे में किसी व्यक्ति की उपस्थित दर्ज हुई हो। बाद में वह सीट पर नहीं आया हो। मगर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मृतका हुलिए से पूर्वोत्तर की रहने वाली लग रही है। बालिका उसकी रिश्तेदार हो सकती है। असम से एक युवती के गायब होने का पता चला था। इस पर असम पुलिस से बात की गई। मगर फोटो से मिलान नहीं हो सका। अब स्केच तैयार कराए गए हैं। युवती की उम्र 22 वर्ष और बालिका की उम्र 10 वर्ष होने का अनुमान है।