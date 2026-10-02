फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Daughters of Agra and Mathura competed in the selection trials.

Agra News: आगरा-मथुरा की बेटियों ने खेला चयन का मुकाबला

Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Daughters of Agra and Mathura competed in the selection trials.
आगरा। मऊ में 4 से 9 अक्तूबर तक होने वाली प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता के लिए बृहस्पतिवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल हुआ। इसमें आगरा और मथुरा की कुल 34 बालिकाओं ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। मंडल के फिरोजाबाद और मैनपुरी से कोई खिलाड़ी ट्रायल देने नहीं पहुंची।
विज्ञापन

चयन प्रक्रिया में जिला हॉकी संघ के सचिव संजय गौतम के साथ प्रशांत शुक्ला, मोहम्मद शाहिद, आशा और मधु चयनकर्ता के रूप में मौजूद रहे। जिला हॉकी संघ के सचिव संजय गौतम ने कहा कि आगरा और मथुरा की खिलाड़ियों ने ट्रायल में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रदर्शन के आधार पर बेहतर खिलाड़ियों का चयन कर मंडल की टीम तैयार की जाएगी, जो मऊ में प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएगी। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद और मैनपुरी से कोई खिलाड़ी नहीं आई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed