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बेरहम बहू: सास को पीटा, फिर तोड़ दी कमर की हड्डी; बेटे ने पत्नी पर दर्ज कराया केस

Sun, 08 Nov 2026 01:13 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 PM IST
सार

दिवाली से पहले एक बहू ने सास की कमर की हड्डी तोड़ दी। मामले में बेटे ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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daughter-in-law broke her elderly mother-in-law hip bone In Agra
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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आगरा के दयालबाग स्थित मंगलम एस्टेट में बहू पर वृद्ध सास की कमर की हड्डी तोड़ देने का आरोप लगा है। मामले में जतिन कालरा ने अपनी पत्नी शिवांगी के खिलाफ थाना न्यू आगरा में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 
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जतिन ने बताया कि 4 नवंबर को वह कानपुर जा रहे थे। रास्ते में मां का फोन आया। उन्होंने बताया कि शिवांगी ने पिटाई कर धक्का दे दिया, जिससे उनकी कमर की हड्डी टूट गई है। मां अस्पताल में भर्ती हैं। 
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आरोप लगाया कि पत्नी ने अपने माता-पिता और भाई-बहनों के कहने पर यह घटना की। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
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