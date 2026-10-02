Agra News: खूंखार सियार का मां-बेटी समेत चार पर हमला

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पहली घटना उमरेठा पुरा गांव की है। गांव की गीता पत्नी वीरेंद्र बुधवार शाम अपनी बेटी के साथ खेत से काम खत्म कर घर वापस लौट रही थीं। रास्ते में सुनसान जगह पर सियार ने अचानक दोनों पर हमला बोल दिया। सियार ने दोनों के हाथ और पैरों में बुरी तरह काटकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। मां-बेटी ने पास पड़े डंडे को दिखाकर सियार को किसी तरह सियार वहां से भगाया। दूसरी घटना क्योंरी ऊपरी पुरा गांव की है। रात करीब आठ बजे वीरेंद्र का 11 वर्षीय बेटा अरुण अपने घर से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर सियार ने बच्चे पर हमला कर दिया। अरुण की चीख-पुकार सुनकर उसका 13 वर्षीय बड़ा भाई अमर उसे बचाने के लिए दौड़ा, तो सियार ने अमर के पेट और पैर में काटकर घायल कर दिया। दोनों बच्चों की चीखें सुनकर लाठी-डंडे लेकर दौड़े ग्रामीणों को देख सियार जंगल की ओर भाग गया।भोजन की तलाश के कारण सियार बस्तियों के करीब आ जाते हैं और इस तरह के आक्रामक हमले कर बैठते हैं। गांव के आसपास कोई जंगली जीव दिखे, तो वन विभाग को सूचना दें। अकेला कोई भी व्यक्ति जंगल के आसपास ना जाए।-कुलदीप सहाय पंकज, रेंजर बाह/पिनाहट