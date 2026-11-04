यूपी: ग्रीन गैस मीटर अपडेट करने के बहाने की वीडियो कॉल, शातिर ने खाते से उड़ा लिए 5.48 लाख रुपये

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दुर्गा नगर, राजपुर चुंगी निवासी लवली रानी ने बताया कि 30 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से सामान्य कॉल आई। कॉल करने वाले ने मीटर अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरकर मोबाइल से भेजने को कहा। महिला को प्रक्रिया समझ में नहीं आई तो आरोपी ने उनके पति राजेंद्र कुमार प्रजापति के मोबाइल पर वीडियो कॉल की। इसके बाद खाते से पैसे भेजने के लिए कहा।आरोपी के कहने पर जानकारी साझा करने के बाद उनके बैंक खाते से 5,48,014 रुपये कई बार में निकाल लिए गए। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।- अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा न करें।- मीटर अपडेट के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड न करें।- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर वीडियो कॉल पर बैंकिंग प्रक्रिया न करें।- ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें।- मीटर अपडेट की पुष्टि ग्रीन गैस कंपनी के आधिकारिक माध्यम से करें।- खाते से रकम निकलने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।