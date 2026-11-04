फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Cyber fraud under pretext of updating green gas meter over five lakh rupees siphoned off from an account

यूपी: ग्रीन गैस मीटर अपडेट करने के बहाने की वीडियो कॉल, शातिर ने खाते से उड़ा लिए 5.48 लाख रुपये

Wed, 04 Nov 2026 04:02 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 04:02 PM IST
सार

ग्रीन गैस मीटर अपडेट करने के लिए शातिर ने वीडियो काॅल किया। इसके बाद खाते से पांच लाख से अधिक की रकम पार कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन
Cyber fraud under pretext of updating green gas meter over five lakh rupees siphoned off from an account
cyber crime cyber fraud - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रीन गैस मीटर अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने महिला के परिवार को झांसे में लेकर बैंक खाते से 5.48 लाख रुपये पार कर दिए। मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन


दुर्गा नगर, राजपुर चुंगी निवासी लवली रानी ने बताया कि 30 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से सामान्य कॉल आई। कॉल करने वाले ने मीटर अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरकर मोबाइल से भेजने को कहा। महिला को प्रक्रिया समझ में नहीं आई तो आरोपी ने उनके पति राजेंद्र कुमार प्रजापति के मोबाइल पर वीडियो कॉल की। इसके बाद खाते से पैसे भेजने के लिए कहा। 
विज्ञापन


आरोपी के कहने पर जानकारी साझा करने के बाद उनके बैंक खाते से 5,48,014 रुपये कई बार में निकाल लिए गए। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ठगी से ऐसे बचें
- अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा न करें।
- मीटर अपडेट के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड न करें।
- किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर वीडियो कॉल पर बैंकिंग प्रक्रिया न करें।
- ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें।
- मीटर अपडेट की पुष्टि ग्रीन गैस कंपनी के आधिकारिक माध्यम से करें।
- खाते से रकम निकलने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed