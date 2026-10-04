चाय में नशीली गोली मिलाकर जहरखुरानी: यात्री को बेहोश कर ट्रेन से लैपटॉप और नकदी ले गया शातिर, गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक रेलवे ने टीम को 10 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। आरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट टीके अग्निहोत्री ने बताया कि शुक्रवार को मथुरा निवासी यात्री ट्रेन संख्या 12548 साबरमती एक्सप्रेस से जयपुर से कैंट आ रहा था। जनरल कोच में आरोपी ने उसे नशीली चाय पिलाई। यात्री के बेहोश होने पर आरोपी उसका लैपटॉप, टैबलेट और करीब चार-पांच हजार रुपये चुरा ले गया।होश आने पर यात्री ने जीआरपी आगरा कैंट में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज और यात्री की पहचान के आधार पर आरोपी सरफुद्दीन उर्फ सरफू उर्फ सरफराज (26) को झांसी आउटर के पास पकड़ा गया। बरामदगी के बाद प्राथमिकी में एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाई गई। आरोपी पर जीआरपी टूंडला और अलीगढ़ में भी एनडीपीएस एक्ट व चोरी की दो प्राथमिकी दर्ज हैं।