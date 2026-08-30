Agra News: सीकरी स्मारक में उमड़ी सैलानियों की भीड़

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रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद शनिवार को परिवारों के साथ आगरा और आसपास के जिलों से सैलानी सीकरी पहुंचे। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से टूरिस्ट गाइड, स्थानीय दुकानदार, हस्तशिल्प विक्रेता, वाहन चालक, खान-पान से जुड़े कारोबारियों सहित अन्य लोगों को रोजगार और व्यवसाय का अवसर मिला। रक्षाबंधन पर सैलानियों की अच्छी संख्या पहुंचने से स्थानीय लोगों में भी उत्साह नजर आया।

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फतेहपुर सीकरी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शनिवार को ऐतिहासिक स्मारकों में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। लंबे समय बाद ऐतिहासिक स्मारक पर दिनभर बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक दिखाई दिए। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्मारक परिसर और पर्यटन क्षेत्र में भी रौनक बनी रही।