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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। आठ माह की गर्भवती रानीकुमारी (19) की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। मंगलवार देर रात उसकी तबीयत खराब हुई थी। परिजन बुधवार सुबह उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा लेकर पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के जेठ के अनुसार, रानीकुमारी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे।थाना मदनपुर अंतर्गत ग्राम भौंती निवासी रानीकुमारी आठ माह की गर्भवती थी। मंगलवार देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने घर पर ही दवा दी। इससे कुछ देर उसे आराम मिला। बुधवार सुबह करीब आठ बजे फिर हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर सीएचसी मड़ावरा पहुंचे। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका के जेठ सुनील ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसकी हालत बिगड़ने से मौत हुई। चिकित्सकों ने उन्हें बताया था कि रानीकुमारी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। मृतका का मायका बिहार में है। उसने संजू से बिहार में काम करने के दौरान प्रेम विवाह किया था, जो परिजनों की सहमति से हुआ था। घटना की सूचना मायके वालों को दे दी गई है। वे ललितपुर के लिए रवाना हो चुके हैं।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।