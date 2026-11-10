Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Truck drivers are instructed to follow traffic rules.

Gurugram News: ट्रक चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत

Tue, 10 Nov 2026 08:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:19 PM IST
विज्ञापन
Truck drivers are instructed to follow traffic rules.
यातायात इंस्पेक्टर करण सिंह ट्रक चालकों को जानकारी देते हुए।फोटो- पुलिस
फोटो-
विज्ञापन

- यातायात पुलिस ने यूनियन पदाधिकारियों के साथ की बैठक, नशे में वाहन न चलाने को कहा
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने मंगलवार को ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों के साथ बैठक की। यातायात इंस्पेक्टर करण सिंह ने चालकों को नशे में वाहन न चलाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर निर्धारित लेन में वाहन चलाएं। बार-बार लेन बदलने और लापरवाही से ओवरटेक करने से हादसों का खतरा बढ़ता है। अवैध पार्किंग न करें। वाहन खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर रिफ्लेक्टर लगाएं। सर्दियों में कोहरे से बचाव के लिए ट्रकों पर रिफ्लेक्टिव टेप और फॉग लाइट लगाना भी जरूरी है। यूनियन पदाधिकारियों ने चालकों को जागरूक करने और नियमों का पालन कराने का आश्वासन दिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed