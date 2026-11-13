आगरा: दलालों पर आरपीएफ का शिकंजा, सात माह में 12 गिरफ्तार, 1.76 लाख के टिकट बरामद

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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 12 आरोपियों से भविष्य की यात्रा के 26 टिकट बरामद किए गए। इसके अलावा पूर्व यात्रा के 96 टिकट भी मिले, जिनकी कीमत 1,14,762 रुपये आंकी गई है।इन टिकटों को अनधिकृत रूप से यात्रियों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए रखा गया था। टिकट दलाली में इस्तेमाल की जा रही छह आईडी भी ब्लॉक कराई गईं।