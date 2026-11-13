आगरा: दलालों पर आरपीएफ का शिकंजा, सात माह में 12 गिरफ्तार, 1.76 लाख के टिकट बरामद
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 03:07 PM IST
सार
आगरा मंडल में आरपीएफ ने अप्रैल से अक्तूबर तक अभियान चलाकर 12 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1.76 लाख रुपये से अधिक कीमत के भविष्य और पूर्व यात्रा के टिकट बरामद किए गए।
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विस्तार
आगरा मंडल में आरपीएफ ने अप्रैल से अक्तूबर तक अभियान चलाकर 12 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1.76 लाख रुपये से अधिक कीमत के टिकट बरामद हुए हैं।
जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 12 आरोपियों से भविष्य की यात्रा के 26 टिकट बरामद किए गए। इसके अलावा पूर्व यात्रा के 96 टिकट भी मिले, जिनकी कीमत 1,14,762 रुपये आंकी गई है।
इन टिकटों को अनधिकृत रूप से यात्रियों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए रखा गया था। टिकट दलाली में इस्तेमाल की जा रही छह आईडी भी ब्लॉक कराई गईं।
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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 12 आरोपियों से भविष्य की यात्रा के 26 टिकट बरामद किए गए। इसके अलावा पूर्व यात्रा के 96 टिकट भी मिले, जिनकी कीमत 1,14,762 रुपये आंकी गई है।
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इन टिकटों को अनधिकृत रूप से यात्रियों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए रखा गया था। टिकट दलाली में इस्तेमाल की जा रही छह आईडी भी ब्लॉक कराई गईं।