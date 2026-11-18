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मामलों में कानूनी प्रक्रिया का रखें विशेष ध्यानएसपी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा के दौरान अनुसंधान में सामने आई कमियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 42, 43 और 50 के प्रावधानों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में छोटी सी चूक भी आरोपियों को न्यायालय से राहत दिला सकती है। कमजोर साक्ष्यों के कारण आरोपी बरी हो सकते हैं, इसलिए जांच अधिकारी कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य जुटाने में विशेष सावधानी बरतें।नशा तस्करों और फरार अपराधियों पर कसें शिकंजाएसपी ने नशा तस्करी, संगठित अपराध, अवैध हथियार, अवैध शराब और जुआ-सट्टा जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा। घोषित अपराधियों (पीओ), बेल जंपरों और लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आरजेएसएफ यूनिट को भी प्रभावी ढंग से काम करने को कहा।चोरी रोकने के लिए रात्रि गश्त और ठीकरी पहरे पर जोरसर्दी के मौसम में चोरी की वारदातों की आशंका को देखते हुए बाजारों, सुनसान स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की नियमित जांच करने के साथ गांवों में ठीकरी पहरा लगवाने पर भी जोर दिया। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और प्रमुख चौक-चौराहों पर व्यापारिक संगठनों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही।लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएंएसपी ने छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों, जघन्य अपराधों और दो माह से अधिक समय से लंबित एससी-एसटी मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों में तत्काल कार्रवाई करने को कहा। वहीं बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। वाहन चोरी के मामलों, लावारिस वाहनों, मालखाने में रखे माल-मुकदमों, विसरा और लंबित सरकारी रिकॉर्ड का भी नियमानुसार निपटारा करने को कहा।शिकायतकर्ताओं की सुनवाई में न हो देरीएसपी ने कहा कि थानों और चौकियों में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात गंभीरता से सुनी जाए और शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान किया जाए। अपराध नियंत्रण के साथ आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में डीएसपी धीरज कुमार, डीएसपी बाढड़ा राकेश कुमार, डीएसपी कप्तान सिंह, डीएसपी दादरी साहिल ढिल्लों सहित सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी, शाखा प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।