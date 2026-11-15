Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   DIG son humiliated in school in Lucknow FIR filed against principal counselor and teacher

लखनऊ: डीआईजी के बेटे को स्कूल में किया शर्मिंदा; प्रधानाचार्य, काउंसलर व शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Sun, 15 Nov 2026 10:37 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 10:37 AM IST
सार

लखनऊ में एक डीआईजी ने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर कक्षा तीन में पढ़ने वाले उनके आठ वर्षीय बेटे को एक हजार से अधिक छात्रों के सामने अपमानित करने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के बाद, डीआईजी की शिकायत पर पीजीआई थाने में किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

विज्ञापन
DIG son humiliated in school in Lucknow FIR filed against principal counselor and teacher
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में रहने वाले एक डीआईजी ने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर अपने आठ वर्षीय बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डीआईजी की शिकायत पर पीजीआई थाने में 11 नवंबर को तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

विज्ञापन


पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डीआईजी का बेटा स्कूल में कक्षा तीन का छात्र है। आरोप है कि 15 अक्तूबर को रोबोटिक्स की कक्षा के दौरान एक सीनियर छात्र ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इसकी जानकारी मिलने पर डीआईजी ने अगले दिन प्रधानाचार्य और काउंसलर से शिकायत की और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने के लिए कहा।
विज्ञापन


आरोप है कि फुटेज की जांच करने के बजाय प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक बच्चे को आरोपी छात्र की पहचान कराने के लिए कक्षा पांच से आठ तक के सभी सेक्शन में ले गए। इस दौरान उसे एक हजार से अधिक छात्रों के सामने जाना पड़ा। डीआईजी का दावा है कि स्कूल प्रबंधन को पहले से पता था कि रोबोटिक्स के सीनियर छात्र उस दिन बाहरी प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे। डीआईजी के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन की इस कार्रवाई से उनका बेटा मानसिक रूप से आहत हुआ। शिक्षकों और सहपाठियों के बीच उसका मजाक भी उड़ाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप

डीआईजी ने जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और स्कूल सोसाइटी व प्रबंधन समिति के चार वरिष्ठ पदाधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि प्रबंधन ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया और परिवार पर शिकायत वापस लेने व समझौता करने का दबाव बनाया।



स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज डीआईजी ने 28 अक्तूबर को पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 11 नवंबर को प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पीजीआई थाना प्रभारी ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed