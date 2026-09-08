Agra News: रोड टैक्स के 5700 बकायेदारों पर शिकंजा, नोटिस जारी

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एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि वाहनों पर कुल 13 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये का रोड टैक्स बकाया है। इससे पहले 1200 वाहनों के लिए आरसी जारी की जा चुकी है। इन्हें भी सितंबर तक भुगतान का अवसर दिया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन के माध्यम से राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं करने पर बैंक खाते सीज करने, अचल संपत्ति जब्त करने और जमीन की कुर्की के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि जिन वाहनों संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, वह 20 हजार से ज्यादा बकाया वाले हैं। विज्ञापन विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि वाहनों पर कुल 13 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये का रोड टैक्स बकाया है। इससे पहले 1200 वाहनों के लिए आरसी जारी की जा चुकी है। इन्हें भी सितंबर तक भुगतान का अवसर दिया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन के माध्यम से राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं करने पर बैंक खाते सीज करने, अचल संपत्ति जब्त करने और जमीन की कुर्की के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि जिन वाहनों संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, वह 20 हजार से ज्यादा बकाया वाले हैं।

आगरा। बीस हजार रुपये से अधिक रोड टैक्स बकाया वाले 5700 वाहन मालिकों से आरटीओ ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इन वाहन स्वामियों को सितंबर तक बकाया टैक्स जमा करने का समय दिया गया है। समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर इनके खिलाफ भी तहसील स्तर से आरसी जारी की जाएगी।