Agra News: केंद्रीय कृषि मंत्री को बताईं किसानों की समस्याएं

विज्ञापन

सैंया। एफपीएआई उत्तर प्रदेश के सदस्य रमाकांत ठाकुर (रामू भैया) ने साथियों के साथ मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कार्यालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से शिष्टाचार भेंट कर खेरागढ़ तहसील क्षेत्र के किसानों की खाद उपलब्ध नहीं होने, नहरों की समय से सफाई नहीं होने समेत विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया।