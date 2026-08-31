पीडीए दांव पर कांग्रेस की नजर: आगरा की नौ विधानसभाओं में टटोली नब्ज, अध्यक्ष पद के लिए 55 दावेदार

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बीते दो सप्ताह में आगरा की 9 विधानसभाओं का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। महानगर और जिले के अध्यक्ष पद के लिए 55 आवेदन आए हैं। इसमें जिलाध्यक्ष के लिए 25 और महानगर अध्यक्ष के लिए 30 हैं। राजामंडी स्थित कार्यालय पर प्रेसवार्ता करते हुए प्रभारी संजना जाटव ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ही इस पर मौका मिलेगा।इनमें से रायशुमारी के बाद 6-6 के नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। विधानसभाओं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन बातचीत की है। सभी को चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा है। गठबंधन का निर्णय हाईकमान लेगा। वार्ता में महानगर अध्यक्ष अमित सिंह, जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, प्रदीप माथुर, डॉ मधुरिमा शर्मा, राघवेंद्र सिंह मीनू, अश्विनी जैन, राम टंडन, अनुज शिवहरे, याकूब शेख, अदनान कुरैशी, सचिन चौधरी आदि रहे।