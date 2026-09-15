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Agra News: अंडरपास में जलभराव से राहगीर परेशान

Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
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Commuters inconvenienced by waterlogging in underpass.
Water has accumulated in the underpass at Birai village on the Agra-Jhansi railway route, causi
सैंया। आगरा-झांसी रेल मार्ग पर स्थित बीरई गांव के पास बने अंडरपास में बारिश के कारण भारी जलभराव हो गया है। इससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह समस्या हर बारिश में उत्पन्न होती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए जलभराव से यह रास्ता बेहद खतरनाक बन गया है। कई बार संतुलन बिगड़ने से राहगीर फिसलकर गिर जाते हैं। इससे उन्हें चोट लगने का खतरा बना रहता है और उनके सामान को भी नुकसान पहुंचता है। ग्रामीण चंद्रभान सिंह, अजय कुमार, प्रेमसिंह और रामनिवास ने रेलवे प्रबंधन से इस समस्या पर ध्यान देने की अपील की है।
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