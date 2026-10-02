गर्ल्स हॉस्टल में झगड़ा: लाइफ साइंस की दो छात्राओं से भिड़ गई बीटेक छात्रा, अब कुलपति ने उठाया ये सख्त कदम

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छात्राओं को हॉस्टल से बाहर किए जाने के बाद उनके परिजन कुलपति प्रो. आशु रानी से मिलने पहुंचे। परिजन ने मामले में कार्रवाई और छात्राओं को हॉस्टल से बाहर करने पर अपनी बात रखी। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर से मामले को सुलझाने की पहल की गई। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है।हॉस्टल वार्डन डॉ. रत्ना पांडे ने बताया कि तीनों छात्राओं के बीच किसी बात पर मारपीट हुई थी। गठित कमेटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। वार्डन ने बताया कि फिलहाल मामला सुलझा दिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।