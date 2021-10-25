Agra News: तेज हवा के साथ फिर बरसे बादल, बाजरे को नुकसान
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:45 AM IST
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जगनेर/मलपुरा। सोमवार शाम ढलते ही मौसम ने फिर करवट ली। दिनभर तेज धूप से बाद बादल छाए। तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे। आंधी के साथ बारिश के कारण कुछ देर के लिए क्षेत्र में सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। कई दिनों से हो रही बरसात से बाजरे और सब्जी की फसलों को नुकसान से किसान परेशान हैं। आलू और सरसों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को इससे मदद मिलेगी।
सोमवार की शाम आंधी-बारिश से जगनेर-आगरा मार्ग पर गुलकंदी के समीप एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। इससे यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ हटवाकर यातायात सुचारू कराया। जगनेर क्षेत्र के किसान संदीप सिकरवार, नरेंद्र सिंह, विजय, पप्पू, दिनेश पचौरी और रामअवतार ने बताया कि तेज हवा के साथ हुई बारिश से बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसलें गिर गई हैं। आंधी-बारिश से विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा।
मलपुरा के भी किसानों ने बताया कि बारिश के कारण कटी हुई बाजरा की फसल के भीगने से उसके खराब होने की आशंका है। किसान मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बारिश आलू व सरसों की बुवाई की तैयारी में सहूलियत होगी।
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सोमवार की शाम आंधी-बारिश से जगनेर-आगरा मार्ग पर गुलकंदी के समीप एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। इससे यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ हटवाकर यातायात सुचारू कराया। जगनेर क्षेत्र के किसान संदीप सिकरवार, नरेंद्र सिंह, विजय, पप्पू, दिनेश पचौरी और रामअवतार ने बताया कि तेज हवा के साथ हुई बारिश से बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसलें गिर गई हैं। आंधी-बारिश से विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा।
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मलपुरा के भी किसानों ने बताया कि बारिश के कारण कटी हुई बाजरा की फसल के भीगने से उसके खराब होने की आशंका है। किसान मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बारिश आलू व सरसों की बुवाई की तैयारी में सहूलियत होगी।
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