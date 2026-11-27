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मैनपुरी में ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। अनियंत्रित हुई कार पेड़ से जा टकराई। इससे कार में आग लग गई। चार लोग गंभीर घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दाैरान चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों को पीजीआई सैफई रेफर किया गया। आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य के दाैरान आगरा काॅलेज की जमीन पर कथित रूप से अनधिकृत कब्जे को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इससे एमजी रोड पर लंबा जाम लग गया। मथुरा में एक बार फिर कार सेवा को लेकर हलचल तेज हो गई है। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में समर्थन जुटाने के बाद अब अयोध्या जाकर संतों और श्रद्धालुओं से संपर्क किया जाएगा। वहां भी कार सेवा के लिए समर्थन जुटाने की योजना है। एटा में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और दो मासूम बच्चों की माैत हो गई। जब तीनों की अर्थियां एक साथ उठीं तो गांव में कोहराम मच गया। हर किसी की आंखें नम हो गईं। मथुरा में वांछित को पकड़ने गए सिपाही की हार्टअटैक से माैत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजन को साैंप दिया।