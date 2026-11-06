Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   City residents expressed joy over Deepti Sharma's achievement.

Agra News: दीप्ति शर्मा की उपलब्धि पर शहरवासियों ने जताई खुशी

Fri, 06 Nov 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
City residents expressed joy over Deepti Sharma's achievement.
दी​प्ति शर्मा 
आगरा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति को आईसीसी के अक्तूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। महिला वर्ग में उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और बांग्लादेश की सोभना मोस्तारी भी दौड़ में हैं।
विज्ञापन

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। था इस सीरीज में दीप्ति ने नाबाद 106 रन की शतकीय पारी खेलने के साथ गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और पांच विकेट हासिल किए। टी-20 सीरीज में भी उन्होंने 49 रन बनाने के साथ दो विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की। उनके हरफनमौला प्रदर्शन ने आईसीसी का ध्यान खींचा।
विज्ञापन

आगरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने कहा कि दीप्ति की उपलब्धि पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। वह लगातार अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट को मजबूत कर रही हैं। सिटीजन क्रिकेट क्लब के सचिव मुईन बाबू ने कहा कि शतक और पांच विकेट हासिल करना दीप्ति की असाधारण ऑलराउंड क्षमता का प्रमाण है। आगरा की इस बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उम्मीद है कि वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed