Agra News: बटेश्वर धाम में छाए छोटे सरकार

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पिनाहट के नगला दलेल निवासी 30 वर्षीय विनोद भदौरिया भी बुधवार को गणेश मूर्ति विसर्जन करने बटेश्वर धाम पहुंचे। मंदिर परिसर में उन्हें देखते ही श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने और तस्वीरें खिंचवाने की होड़ सी मच गई। विनोद ने मुस्कुराते हुए लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।टीवी सीरियलों में भी बिखेर चुके हैं जलवाभीड़ के बीच जब लोगों ने उनकी कलाकारी और प्रतिभा के बारे में जानना चाहा, तो विनोद ने बताया कि वह केवल सोशल मीडिया के ही स्टार नहीं हैं, बल्कि टीवी सीरियलों में भी अभिनय कर चुके हैं। अपनी लंबाई को कमजोरी बनाने के बजाय उन्होंने इसे अपनी विशिष्टता बनाया और अपनी मेहनत व कला के दम पर आज वह सोशल मीडिया के साथ अभिनय की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं।