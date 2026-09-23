Agra News: कैला देवी मंदिर में लगाया छप्पन भोग, चढ़ाया ध्वज
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:23 PM IST
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फतेहपुर सीकरी। अग्रवाल सेवा संगठन की ओर से करौली स्थित कैला देवी मंदिर में छप्पन भोग का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे के साथ माता रानी के मंदिर में ध्वज चढ़ाया। देर रात तक माता रानी का जगराता हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। अग्रवाल सेवा संगठन की ओर से कैला देवी करौली में छप्पन भोग कार्यक्रम का यह तीसरा वर्ष है। कार्यक्रम में मुरारी लाल फतेहपुरिया, मुरारी लाल बजरंगी, त्रिलोचन मित्तल, नेमीचंद गर्ग, मदन गोपाल गर्ग, हनी गोयल, सुशील गोयल, राजेंद्र प्रसाद गोयल, प्रदीप गर्ग आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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