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इस बार डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहली बार लोगों को घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 16 से 30 नवंबर तक लोग आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) के जरिये मोबाइल या कंप्यूटर से परिवार के सभी सदस्यों का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।इस ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान 40 सवालों के जवाब देने होंगे। सभी जरूरी जानकारी सबमिट होने के बाद पोर्टल से एक खास सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (एसई आईडी) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर इस आईडी के जरिये आपके भरे गए विवरण का मिलान और सत्यापन करेंगे। जो परिवार ऑनलाइन स्व-गणना नहीं कर पाएंगे, उनके यहां प्रगणक खुद जाकर सामान्य प्रक्रिया से जानकारी जुटाएंगे।