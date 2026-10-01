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Agra News: रिटायर्ड फौजी के घर से लाखों के नकदी-जेवर चोरी

Thu, 01 Oct 2026 02:29 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 01 Oct 2026 02:29 AM IST
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Cash and jewelry worth lakhs stolen from retired soldier's house
बाह: एक्जॉस्ट फैन होल के रास्ते घर में घुसे चोरों ने लाखों के नगदी जेवर किए चोरी - फोटो : Archive
बाह। जरार में बिजली घर रोड पर मंगलवार आधी रात को दीवार में एक्जॉस्ट फैन होल के रास्ते घुसे चाेरों ने रिटायर्ड फौजी मोहनलाल के घर से लाखों के नकदी-जेवर चोरी कर लिए। जांच में जुटी पुलिस चोरी की वारदात को संदिग्ध मान रही है।
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हिंगोटखेडा गांव के पूर्व फौजी का जरार के बिजली घर रोड पर मकान है। मोहनलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया मंगलवार रात 9 बजे करीब वह गांव गये थे। घर पर पुत्रवधू ममता अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया रात 12 बजे करीब दीवार में एक्जॉस्ट फैन होल के रास्ते चोर घर में घुसे। दोनों बक्से खंगाल कर लाखों के नकदी-जेवर चोरी कर ले गये। खटपट की आवाज पर जागी ममता घर का शटर खोल कर बाहर आई और शोर मचाया। 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। देर रात पहुंचे मोहनलाल घर के अंदर का नजारा देख कर हैरान रह गये। उन्होंने बताया चोर लाखों का कैश ले गये हैं। उनकी पुत्रवधू ममता ने बताया घर पर रखे सभी जेवर चोरी हो गये। इधर, जांच में जुटी बाह पुलिस चोरी की वारदात को संदिग्ध मान रही है।
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- चोर करीब 7 फीट ऊंचे एक्जॉस्ट फैन होल के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए। होल की कुछ ईंटें उखड़ी भी दिख रही हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई के होल के रास्ते चोर गये कैसे, यह सवाल उठ रहा है। यदि चोर शटर के रास्ते गए, तो पुत्रवधू को दिखे क्यों नहीं, सवालों के जरिए कड़ियां जोड़ रही पुलिस के गले चोरी की वारदात नहीं उतर रही है। फिर भी पुलिस तहकीकात में जुटी है।
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जरार में चोरी की सूचना पर बाह पुलिस मौके पर रात में ही पहुंच गई थी। वारदात संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी।- जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह
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