Agra News: मौसम बदलते ही बढ़े वायरल फीवर, खुजली के मरीज

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वहीं, सर्दी-जुकाम, खांसी और खुजली मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण सीएचसी की ओपीडी में पर्चा बनवाने के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। पर्चा बनवाने और चिकित्सक को दिखाने के बाद दवा लेने के लिए भी मरीजों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ नजर आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद के अधीक्षक डॉ. अभिषेक चौहान ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। बारिश के कारण खुजली और त्वचा संबंधी रोगों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न करने और ठंडा पानी पीने से बचने की अपील की।

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फतेहाबाद। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और बारिश के बाद वायरल फीवर समेत सर्दी, जुकाम, खांसी और खुजली के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद की ओपीडी में करीब 290 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें सबसे अधिक मरीज वायरल फीवर से पीड़ित रहे।