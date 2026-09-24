100-200 का टोल बचाने में तोड़ ली विंडशील्ड: स्कार्पियों सवार ने बैरियर तोड़ा, टक्कर से गाड़ी का शीशा भी टूटा

वीडियो में गाड़ी की नंबर प्लेट स्पष्ट न होने के कारण वाहन की पहचान तत्काल नहीं हो सकी है। हालांकि, घटना के बाद टोल प्रशासन गाड़ी का नंबर व मालिक का पता लगाने में जुट गया है।टोल प्लाजा के डिप्टी जनरल मैनेजर दिनेश कुमार ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो करीब आठ दिन पुराना है। टोल प्लाजा पर लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि गाड़ी के नंबर और चालक की पहचान की जा सके। वहीं, थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह का कहना है कि फिलहाल टोल प्रबंधन की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलते है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।