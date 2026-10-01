Agra News: कस्टमर केयर के नाम पर आई कॉल, खाते से 2.40 लाख साफ

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बोदला-बिचपुरी रोड स्थित ड्रीम सिटी-आइकॉन सिटी निवासी हरेराम सिंह ने बताया कि 26 सितंबर को उनके पास टाटा मोटर्स कस्टमर केयर के नाम से व्हाट्सएप कॉल आई। उसने कुछ जानकारी ली। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड और बचत खाते से गलत ट्रांजेक्शन किए गए। दोनों खातों से कुल 2,40,570 रुपये निकाले गए। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को सूचना दी। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

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आगरा। टाटा मोटर्स के कस्टमर केयर के नाम से आए व्हाट्सएप कॉल के बाद युवक के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग अकाउंट से 2,40,570 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।