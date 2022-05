{"_id":"6279fc3c98ff4d3d3e1dcf77","slug":"cabinet-minister-chaudhary-laxmi-narayan-strange-statement-in-defense-of-up-government-on-the-question-of-law-and-order-etah-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एटा: ये क्या बोल गए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण...अपराध होते रहे हैं और होते रहेंगे ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 10 May 2022 11:16 AM IST