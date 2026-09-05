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दुस्साहस: छात्रा से अश्लील हरकत, विरोध पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी; एफआईआर दर्ज

Sat, 05 Sep 2026 10:12 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 10:12 AM IST
सार

आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र में बीयूएमएस की 26 वर्षीय छात्रा ने युवक पर रास्ते में अश्लील हरकत और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
 

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BUMS Student Alleges Obscene Misconduct on Road, Threatened With Death After Protesting
छात्रा सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र में बीयूएमएस की पढ़ाई कर रही 26 वर्षीय छात्रा ने युवक पर रास्ते में अश्लीलता और अभद्रता का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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छत्ता थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे वह ससुराल से मायके जा रही थी। रास्ते में गुदड़ी मंसूर खां निवासी रीनू ने उसके सामने से निकलते समय अश्लीलता और अभद्रता की।
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छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता जामिया, दिल्ली से बीयूएमएस की पढ़ाई कर रही है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
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