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नालों की सफाई हो या इन्हें ढकवाने का मामला, नगर निगम के अधिकारी केवल बंदरबांट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हर साल सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करते हैं। नालों में गिरकर होने रही मौतों के जिम्मेदार निगम के अधिकारी हैं। यह उनका कर्तव्य है कि खुले नालों में गिरने के हादसे ही न हों। लोगों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उनके पास बजट है, संसाधन हैं, अधिकारी हैं। उससे नालों को सुरक्षित करने का काम करें।फ्रीगंज हो या काजीपाड़ा, लोगों की नाले में गिरकर मौत हो जाना बेहद गंभीर मसला है। मैंने इस मामले में अधिकारियों से बात की है। नालों को ढकने की कार्रवाई जल्द शुरू कराने के लिए कहा है। नगर निगम नालों की सफाई कराने के साथ ही उन्हें ढकवा दे ताकि जलभराव होने पर फिसलकर गिरने के हादसे ही न हों। शहर के बीच से घनी बस्तियों से नाले निकल रहे हैं। ये ढके जाएंगे तो दुर्गंध के साथ हादसे भी कम होंगे।शहरी की सीमा में मेरे लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा ही है लेकिन यहां एयरपोर्ट रोड पर धनौली नाला है जो किसी उपयोग में नहीं रहा। एयरपोर्ट के कारण अब नए सिरे से नाला निर्माण और इसे कवर कराने की योजना बना रहे हैं। बड़े और गहरे नाले ढकने ही चाहिए। दिशा की बैठक में अध्यक्ष के रूप में यह तय करेंगे कि नगर निगम, पालिका, पंचायत और जिला पंचायत जो भी नाला बनाए, वह कवर करने की योजना के साथ बनाए ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ न हो।मेयर के रूप में मैंने नालों की सफाई के साथ इन्हें ढकने का काम किया था। निर्माण की फाइल बनते ही उसे प्री-कास्ट से या लोहे के जाल से ढकने की व्यवस्था कर दी जाए। लोगों की जान कीमती है। दिशा समेत सरकारी बैठकों में इसका प्रस्ताव रखेंगे। जो खतरनाक नाले हैं उन्हें तत्काल ढकने की व्यवस्था की जाए। नालों को ढकने के बाद उन पर अतिक्रमण न हो, यह भी तय किया जाए।