Agra News: लक्ष्मी नगर में बुलडोजर ने 24 घरों के सामने बने रैंप किए ध्वस्त

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नगर निगम की टीम ने मारुति एस्टेट क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में नालियों पर बनाए गए रैंप और अन्य अवरोधों को चिह्नित किया था। इन पर लाल निशान लगाकर चेतावनी भी दी गई थी लेकिन भवन स्वामियों ने इसे अनदेखा कर दिया। मंगलवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और चिह्नित किए गए रैंप को एक-एक कर ध्वस्त कर दिया। अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।क्षेत्र के लोगों ने रैंप तोड़ने का विरोध किया और पूछा कि बच्चे, बुजुर्ग नालियों को पार करके घर से कैसे जा पाएंगे। विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने भवन स्वामियों को दोबारा नालियों पर रैंप या स्थायी निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी।