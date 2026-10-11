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Agra News: माता रानी के रूप में हुआ ब्रह्मलाल महाराज का शृंगार

Sun, 11 Oct 2026 03:07 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:07 AM IST
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Brahmalal Maharaj was adorned in the guise of Mata Rani.
बाह: बटेश्वर के बृह्मलाल महाराज का माता रानी के रूप में श्रृंगार
बाह। शारदीय नवरात्र की पूर्वबेला पर शनिवार को बटेश्वर के ब्रह्मलाल महाराज का माता रानी के रूप में शृंगार हुआ। मंदिर के पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि शृंगार पूजा भी देवी भवानी के रूप में की गई। शिव भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि की कामना माता रानी से की गई। शृंगार पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। माता रानी के रूप में ब्रह्मलाल महाराज की शृंगार पूजा के दर्शन के लिए आसपास के इलाकों के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।
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