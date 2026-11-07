यूपी: आगरा में रेलवे ट्रैक किनारे मिली युवक की लाश, मालगाड़ी से टकराकर मौत की आशंका; नहीं हो सकी शिनाख्त
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 07 Nov 2026 08:33 PM IST
सार
आगरा के फतेहपुरसीकरी में रेलवे ट्रैक किनारे युवक का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के फतेहपुर सीकरी में शनिवार शाम रेलवे लाइन किनारे खंभा संख्या 46/15, फाटक संख्या 39 के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके पर आरपीएफ के एएसआई शिव नारायण यादव फोर्स के साथ पहुंच गए। जांच शुरू कर दी। साथ ही शव की शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रारंभिक जांच में मालगाड़ी से टकराकर मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस और आरपीएफ द्वारा मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के गांवों और क्षेत्र में भी मृतक के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल रेलवे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन
प्रारंभिक जांच में मालगाड़ी से टकराकर मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस और आरपीएफ द्वारा मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के गांवों और क्षेत्र में भी मृतक के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल रेलवे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन