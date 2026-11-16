Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   BJP’s Two-Day Chintan Shivir Begins in Mathura, Top Leaders to Discuss 2027 Assembly Poll Strategy

मथुरा में भाजपा का महामंथन: नितिन नवीन, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल; 2027 का बनेगा रोडमैप

Mon, 16 Nov 2026 11:12 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 11:12 AM IST
सार

भाजपा सोमवार से मथुरा में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। शिविर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, बूथ प्रबंधन, मतदाताओं से संपर्क और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति पर मंथन होगा।

विज्ञापन
BJP’s Two-Day Chintan Shivir Begins in Mathura, Top Leaders to Discuss 2027 Assembly Poll Strategy
नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाजपा सोमवार से मथुरा में दो दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों और देश के बदलते सियासी घटनाक्रम पर चिंतन करेगी। दो दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन


चिंतन शिविर में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों के प्रभारी तथा प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलवार को आएंगे। इस दौरान संगठन की कार्यप्रणाली और आगामी कार्ययोजनाओं पर भी गहन मंथन होगा ताकि चुनाव की राह आसान की जा सके।
विज्ञापन


इसके अलाव बूथ स्तर पर सक्रियता, शक्ति केंद्रों, मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क साधने और अलग-अलग वर्गों से भी जुड़ने की रणनीति तय होगी। इसके अलाव नए मतदाताओं, युवाओं, महिलाओं के साथ जुड़ाव पर खास फोकस रहेगा। इसके अलाव विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed