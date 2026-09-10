Agra News: भाजपा नेता ने किया सड़क का लोकार्पण

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लंबे समय से गहरे गड्ढों और कीचड़ से जूझ रहे इस मार्ग के बनने से नगला कचौरा, बस्तई, मई, नानऊ और कीथम सहित कई गांवों के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। एक मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर सियाराम सिकरवार ने तथा संचालन बिशम्भर दयाल प्रधान ने किया। इस दौरान गुलाब वर्मा, गुड्डू चौधरी, पूर्व प्रधान पोहप सिंह, कुमर जी प्रधान, मुनी चौधरी, कोमल पहलवान, ओमप्रकाश प्रधान आदि मौजूद रहे।