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साथ ही जिला व महानगर इकाई के पदाधिकारियों को रोजाना शाम को घर-घर जाकर पन्ना प्रमुखों के जनसंपर्क कार्य की प्रगति व मतदाताओं से मिले फीडबैक की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि इससे मतदाता पार्टी प्रत्याशियों के साथ अपना सीधा जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। इस बार भाजपा ने आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद सीट से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, आगरा खंड स्नातक सीट से डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है।आगरा खंड निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ब्रज मंडल के 12 प्रमुख जिले आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, बुलंदशहर, बागपत और गाजियाबाद शामिल हैं। इन सभी 12 जिलों में पंजीकृत स्नातक और शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर एमएलसी प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पार्टी नेतृत्व की रणनीति है कि पन्ना प्रमुखों के माध्यम से हर एक मतदाता तक भाजपा प्रत्याशी का नाम, उनकी दूरदर्शिता, विकास की सोच और शिक्षकों व स्नातकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचे।क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने बताया कि सभी जिला व महानगर अध्यक्षों को रोज पन्ना प्रमुखों के साथ वार्ड व बूथ स्तर पर समीक्षा बैठकें कर जानकारी लेने को कहा है। दावा किया कि भाजपा इस सूक्ष्म प्रबंधन और पन्ना प्रमुखों के व्यक्तिगत जुड़ाव के दम पर क्षेत्र की दोनों ही सीटों पर ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगी।