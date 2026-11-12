Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bike robbery case solved; two miscreants arrested along with the stolen bike.

Agra News: बाइक लूट की वारदात का खुलासा, लूटी गई बाइक सहित दो बदमाश गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Bike robbery case solved; two miscreants arrested along with the stolen bike.
बरहन। थाना बरहन पुलिस ने बाइक लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूटी गई बाइक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार है।
विज्ञापन


7 नवंबर को खुशालपुर तिराहे के पास अपाचे सवार बदमाशों ने यूसुफपुर निवासी धीरज पुत्र शैलेंद्र को रोककर बाइक लूट ली थी। पिता शैलेंद्र की तहरीर पर 9 नवंबर को दर्ज प्राथमिकी की विवेचना के बाद पुलिस ने लूट की धाराएं बढ़ाईं। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी की टीम ने चूहरपुर जटउआ तिराहे से खुशालपुर निवासी सुमित और सचिन को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने साथी रिंकू उर्फ देश दीपक उर्फ गलकटा उर्फ उदल सिंह निवासी खुशालपुर के साथ वारदात को अंजाम देना कबूल किया। गिरफ्तार आरोपी बाइक बेचने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार सचिन पर जलेसर (एटा) व बरहन थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं।



विवेचना में वादी के बयानों के आधार पर लूट की धाराओं में परिवर्तन कर लूटी गई बाइक सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फरार वांछित अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। - देवेश कुमार सिंह, एसीपी एत्मादपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed