त्योहारों पर घर जाना आसान: बिहार के लिए रेलवे ने दी चार स्पेशल ट्रेन की सौगात, रूट और टाइम टेबल किया गया जारी

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि उधना-मधुबनी स्पेशल 09045 ईदगाह पर शाम 4:57 बजे आएगी और 5:02 बजे चलेगी। यह 20 और 27 सितंबर को चलेगी। वापसी में 09046 मधुबनी से 21 और 28 सितंबर को चलेगी और ईदगाह पर इसका ठहराव रहेगा। उधना-झंझारपुर स्पेशल 09047 20 और 27 सितंबर को ईदगाह पर रात 8:27 बजे आएगी और 8:32 बजे चलेगी। वापसी की 09048 21 और 28 सितंबर को ईदगाह पर रात 9:14 बजे आएगी और 9:19 बजे चलेगी।उधना-हसनपुर रोड स्पेशल 09031 20 और 27 सितंबर को ईदगाह पर रात 2:52 बजे आएगी और 2:57 बजे चलेगी। वापसी की 09032 22 और 29 सितंबर को ईदगाह पर रात 3:07 बजे आएगी और 3:12 बजे चलेगी। इसके अलावा 09151-09152 उधना-मधुबनी स्पेशल भी ईदगाह पर रुकेगी। 09151 का ठहराव रात 1:42 से 1:47 बजे तक रहेगा। 09152 का ठहराव सुबह 11:22 से 11:27 बजे तक होगा। 09151 की यात्राएं 16, 18, 23, 25 और 30 सितंबर तथा 09152 की 18, 20, 25 और 27 सितंबर को हैं। सभी ट्रेनें ईदगाह से टूंडला, कानपुर, लखनऊ और बिहार के प्रमुख स्टेशनों की ओर जाएंगी।