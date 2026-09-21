Agra News: होटल संचालक पर पिस्टल तान सवा लाख की बैटरी-इन्वर्टर चोरी

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गांव रैपुरा अहीर निवासी सत्यप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दक्षिणी बाईपास हाईवे स्थित गांव मंगूर्रा में वह जय मां अंबे नाम से होटल चलाते हैं। शनिवार-रविवार की रात करीब 12 बजे स्कार्पियो सवार करीब आधा दर्जन बदमाश होटल पर पहुंचे। बदमाश ताला तोड़ने लगे।सत्यप्रकाश का कहना है कि आहट होने पर उन्होंने विरोध किया, तो बदमाशों ने उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बदमाश होटल से चार बड़ी बैटरियां, एक इन्वर्टर और अन्य सामान लेकर स्कार्पियो से भाग गए। सूचना पर कुकथला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने होटल के सामने स्थित पेट्रोल पंप समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना रविवार दोपहर की है। कस्बा अछनेरा स्थित प्रमोद अग्रवाल के ईंट प्लांट से जेनरेटर में लगे ऑल्टीनेटर को खोलकर उससे कॉपर चुराकर ले गए।चोरी की तहरीर मिली है। पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। - शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा