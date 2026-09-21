फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Batteries and inverter worth

Agra News: होटल संचालक पर पिस्टल तान सवा लाख की बैटरी-इन्वर्टर चोरी

Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Batteries and inverter worth
अछनेरा
अछनेरा। थाना क्षेत्र के गांव मगूर्रा में शनिवार देर रात स्कार्पियो सवार हथियारों से लैस आधा दर्जन बदमाश होटल का ताला तोड़कर करीब सवा लाख रुपये कीमत के बैटरी-इन्वर्टर चोरी कर लिए। विरोध करने पर होटल संचालक की कनपटी पर पिस्टल तानकर बदमाश भाग गए।
विज्ञापन

गांव रैपुरा अहीर निवासी सत्यप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दक्षिणी बाईपास हाईवे स्थित गांव मंगूर्रा में वह जय मां अंबे नाम से होटल चलाते हैं। शनिवार-रविवार की रात करीब 12 बजे स्कार्पियो सवार करीब आधा दर्जन बदमाश होटल पर पहुंचे। बदमाश ताला तोड़ने लगे।
विज्ञापन

सत्यप्रकाश का कहना है कि आहट होने पर उन्होंने विरोध किया, तो बदमाशों ने उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बदमाश होटल से चार बड़ी बैटरियां, एक इन्वर्टर और अन्य सामान लेकर स्कार्पियो से भाग गए। सूचना पर कुकथला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने होटल के सामने स्थित पेट्रोल पंप समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना रविवार दोपहर की है। कस्बा अछनेरा स्थित प्रमोद अग्रवाल के ईंट प्लांट से जेनरेटर में लगे ऑल्टीनेटर को खोलकर उससे कॉपर चुराकर ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन



चोरी की तहरीर मिली है। पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। - शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed