Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bank pays a heavy price for deducting funds from a PPF account; ordered to return the amount along with interest.

Agra News: पीपीएफ खाते की रकम काटना बैंक को पड़ा भारी, ब्याज सहित लाैटाने के आदेश

Fri, 06 Nov 2026 02:51 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 06 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Bank pays a heavy price for deducting funds from a PPF account; ordered to return the amount along with interest.
आगरा। उपभोक्ता आयोग ने बैंकिंग लापरवाही और सेवा में कमी का कड़ा संदेश देते हुए इंडियन बैंक के कामकाज पर नाराजगी जताई है। बैंक की ओर से पीपीएफ खाताधारक के 4,79,903.92 रुपये बिना किसी पूर्व सूचना के रोक लेने का मामला है।
विज्ञापन

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार की पीठ ने बैंक को यह पूरी राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार, चर्च रोड निवासी संजीव सुराना संस (एचयूएफ) ने वर्ष 2000 में इंडियन बैंक की छिली ईंट शाखा में पीपीएफ खाता खोला था। उन्होंने बताया कि वह लगातार पैसे जमा करते रहे और बैंक उस पर ब्याज भी देता रहा। 16 अप्रैल, 2022 को बैंक के ही सुझाव पर जब यह खाता बंद कर बचत खाते में राशि ट्रांसफर की गई तो कुल 14.25 लाख रुपये में से बैंक ने 4.79 लाख रुपये रोक लिए।
विज्ञापन

बैंक का तर्क था कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत 15 वर्ष की अवधि के बाद इस पर ब्याज देय नहीं था। हालांकि, आयोग ने बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया। बैंक इस बात का कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि खाता बंद करने या राशि काटने से पहले ग्राहक को नियमों की कोई जानकारी दी गई। इसके विपरीत, बैंक ने बिना किसी नए फॉर्म या औपचारिकता के वर्षों तक रकम स्वीकार की और ब्याज भी जारी रखा। आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed